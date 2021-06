La Banda de Chabanais - Les intentions d'embauche avec Pôle emploi

Première partie :



Place à un esprit musical et festif… avec la Banda de Chabanais. Une formation active depuis 30 ans dans la commune où les générations se croisent avec les mêmes envies… Les répétitions reprennent, des animations se précisent pour cet été à Chabanais mais aussi plus loin…

Pour en parler avec nous, Alexie Grassin, co-présidente de la Banda de Chabanais, et Didier Grassin, le chef…





Deuxième partie :



Comment les employeurs charentais abordent cette année 2021 concernant le recrutement…

Des réponses sont données dans l’enquête Besoins en main d’oeuvre réalisée par Pôle Emploi. Plus de 14 400 intentions d’embauche sont notamment prévues pour cette année notamment dans les services mais aussi dans l’industrie agroalimentaire et l’agriculture… Claire Soulié, directrice territoriale déléguée Charente Saintonge à Pôle Emploi, nous donnait plus de détails début mai.