La bd dans toute sa diversite?

La bande dessinée est riche de sa diversité. Diversité de genre et de style graphique, la preuve cette semaine avec la sélection de la libraire Bulle.



Fred qui en cette fin d'année, nous propose le très attendu tome 2 de « Il faut flinguer Ramirez » de Nicolas Petrimaux. Un phénomène bd dans lequel il vous faut absolument plonger, une bd survoltée aux accents cinématographiques paru chez Glénat.



Et seconde proposition bd, le magnifique roman graphique et biographique “Anaïs Nin. Sur la mer des mensonges”, paru aux éditions Casterman. Un petit bijou intimiste et sensible, réalisé par Léonie Bischoff.