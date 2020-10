La BD de la semaine : Les Belles Personnes

Stéphanie Gallet nous propose une BD qui semble faite pour TOut DOux !

Les Belles personnes est signé Chloé Cruchaudet : une jeune autrice qui a répondu à un projet né tout près de RCF au festival Lyon BD : il s’agissait d’un exercice d’admiration envers des personnes discrètes : ces fameuses belles personnes

C’est juste, drôle parfois avec plein de poésie et quand on a lu ces portraits, on a non seulement envie de croiser ces belles personnes dont on vient de découvrir l’existence mais aussi on commence à se demander qui sont de notre côté les belles personnes de notre entourage dont on rêverait que Chloé cruchaudet croque le portrait

Les belles personnes c’est signé Chloé cruchaudet et c’est publié chez Noctambules.