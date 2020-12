La cabane à culture est une nouvelle émission culturelle qui nous emmène dans le monde de l’enfance. Faite de bric et de broc, avec tout et n’importe quoi, glané sur le chemin et dans le tas de bois. Cette cabane est à moi, à vous à eux. On s’y retrouve pour y parler des livres de notre enfance, on y rencontre des professionnels qui travaillent pour la culture des plus jeunes, on y entend des musiques enfantines, et on s’y intéresse à la spiritualité des plus petits.