La Compagnie Le Meilleur des mondes - Le Lions Club Angoulême Valois

Première partie :



La Compagnie Le Meilleur des mondes, basée à Angoulême et organisée sous la forme d’une association, développe son approche et la partagera à travers deux représentations. Demain elle donne "Purge" à Ruelle et le 16 mars, à Brie, « Walter, mon ami un peu étrange » dans le cadre de Mars en Braconne…

Sandrine Hutinet, metteure en scène, et trois comédiens Romain Chassagne, Kevin Rozé et Juliette Demaille, témoignent de leur démarche.





Deuxième partie :



Une conférence de Mgr Gosselin pour partager son regard…

Dans une dizaine de jours, le 18 mars, l’évêque d’Angoulême est invité par le Lions Club Angoulême Valois. Mgr Gosselin donnera une conférence sur le thème « L'Eglise à l'époque du Pape François » à l’Hôtel Mercure à Angoulême à 19h30 suivi d’un apéritif dînatoire. Le profit de cette soirée sera reversé à des associations…

Jean Razo, le président du Lions Club Angoulême Valois, est notre invité.