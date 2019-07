La Corée du Nord - Claude Vautrin (rediffusion)

Grand reporter, curieux de tout et de tous dans tous les pays et vecteur d'humanité, il est allé passer quelques semaines en Corée du Nord pour constater par lui-même la réalité de ce pays si décrié. Il en a rapporté un témoignage riche et étonnant publié par les Editions Kaïros "Corée du Nord, l'autre dimension" - Claude Vautrin.