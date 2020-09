La Couronne Loisir Moto - La rentrée de l'Ecole d'Art de GrandAngoulême

Première partie :



La Couronne Loisir Moto est Un club qui existe depuis 2016 et dont l’activité est directement liée au terrain de moto-cross à La Couronne. Dans 8 jours, La Couronne Loisir Moto organise un week-end rassemblant 300 pilotes.

Nos invités, Jacky Barret, le président de La Couronne Loisirs Moto et Philippe Pluyaud, un membre actif du club.





Deuxième partie :



Des enfants, des adolescents, des adultes qui peuvent se retrouver et avancer à travers différentes approches et expressions artistiques…

L’école d’Art de Grand Angoulême a fait sa rentrée, les ateliers de pratique amateurs ont repris cette semaine. La classe Prépa est aussi lancée… Le tout avec de nouveaux repères à cause du contexte actuel mais des envies bien réelles… Depuis la fin août, l’Ecole d’art de Grand Angoulême a déjà proposé des work-shops, des journées découvertes…

Elske Haller, la directrice de l’Ecole d’Art de Grand Angoulême, est notre invitée...