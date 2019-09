La Couronne, une histoire de Coeur - IUT d'Angoulême et la rentrée

Première partie :



Depuis 2014, l'association « La Couronne, une histoire de coeur » cherche à mettre en valeur la commune et à dynamiser l’histoire et le patrimoine de La Couronne. Et dans cette esprit, des journées médiévales sont organisées ce week-end à l’Abbaye de la Couronne…

Claude Jutan,le président de cette association, partage sur ce qui fait le sens de cette association.





Deuxième partie :



Une journée pensée pour les étudiants… pour les accueillir, pour leur donner de l’information…

Jeudi, l’IUT d’Angoulême se donne les moyens de mettre les étudiants qui viennent de commencer leur année dans les meilleures conditions possibles. Des tables-rondes et des stands leurs sont proposés pendant cette journée pour qu’ils aient les bons repères. Cette journée d’accueil, avec élus, acteurs et décideurs locaux, est notamment le fruit de la réflexion de la nouvelle équipe dirigeante de l’IUT.

Pour en parler nous recevons Jean-Marie Paillot, directeur de l’IUT d'Angoulême et Cristina Badulescu, directrice adjointe, nous éclairent sur leur approche.