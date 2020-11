La culture vit sur RCF Anjou !

Pas question de se laisser abattre et ne plus dire mot sur la culture ! RCF Anjou donne la parole à ceux qui la font. Au programme :

Frédérique d'Aubigny conseillère départementale déléguée à la culture nous parlera d'une parution made in Anjou sur les lieux et personnages emblématiques de notre territoire : carnets d'Anjou.

Nous nous évaderons aussi avec un spectacle intitulé Bataclan, une version humoristique et revisitée de la célèbre création d'Offenbach.

Enfin c'est Nicoals Auvinet, directeur adjoint de la librairie Richer qui nous livrera son regard sur la crise culturelle des libraires mais nous donnera surtout de bons conseils lectures pour cette période de confinement.