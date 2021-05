La Foire-expo Grande Champagne - Les agriculteurs bio se mobilisent

Première partie :



Le comité organisateur de la Foire-exposition de Grande Champagne organise ce week-end un marché gourmand à Gensac la Pallue. L’objectif est de maintenir une dynamique d’événement pour le comité, les artisans-exposants, et la population dans une continuité de ce qui se fait d’habitude…

Avec nous, Cédric Dupy, le président du comité organisateur de la Foire-expo de Grande Champagne.





Deuxième partie :



Ils considèrent qu’ils vont se retrouver à poil…

Les agriculteurs bio réagissent très mal quant aux orientations concernant la prochaine PAC, Politique agricole commune. Une partie des aides les concernant serait remise en cause… Du coup, les agriculteurs bio se mobilisent mercredi prochain le 2 juin à Paris. Et demain, en Charente, une manifestation départementale est organisée devant la gare d’Angoulême…

Pierre Bousseau, vice-président de la Maison de l’agriculture biologique Charente et agriculteur bio à Salles-Lavalette.