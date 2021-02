Jean d'Ormesson, dans "Le Vent du Soir", fait émerger le fils caché de Verdi, personnage méconnu au destin rocambolesque et tragique - qui semble tout droit sorti d'un opéra de ce père inconnu de lui, musicien si reconnu de son vivant, fêté dans toute l'Europe ; la vie de ce Nicolas semble épouser les tourmentes révolutionnaires et les intrigues diplomatiques d'une Europe déstabilisée par l'épisode napoléonien : il a connu la fortune, l'amour (incestueux) et toutes sortes d'aventures avant de trouver une mort héroïque au cours de la guerre russo-japonaise. À se demander si son père "naturel" n'a pas appelé sur lui "la force du Destin" ! Bien sûr, cette émission est accompagnée de plusieurs extraits d'opéra de Verdi, dont un du Requiem dirigé par notre invité , Cyril Brun, historien et musicien qui partage avec Jean d'Ormesson la verve du conteur.