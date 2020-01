Aujourd’hui, une émission intégralement consacrée à la dimension de fraternité qui lie les diocèses d’Angoulême et de Koudougou depuis plus de 50 ans…

Un peu partout en Charente, des communautés ont donc des liens privilégiés avec des paroisses au Burkina Faso… Des liens nous le verrons qui s’expriment de façon pleine et entière… Et tout le sens de la journée diocésaine qui se profile dans un peu plus d’une semaine, le samedi 18 janvier, consiste à partager le plus largement possible avec les chrétiens de Charente et les autres ce qui unit et ce qui fait la force de ces liens de fraternité…

Avec nous, Ghislaine Audy, responsable de la Fraternité de Kokologho ( Barbezieux), Francette Gaillard, présidente de la Fraternité Réo Kwardié Zoula ( jarnac), Philippe Hays et Jean-Marie Camus pour la Fraternité de Ténado Tita Kyon ( Sud-est Charente) et Dominique Terrade, pour la Fraternité centre-ville Angoulême Koudougou et Burkina et coordinateur de la coopération missionnaire et de la Fraternité Angoulême-Koudougou.