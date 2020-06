"La grâce de l'éclat de rire", Annabelle Combe

Un livre qui parle des grands et petits bonheurs qui jalonnent une vie après l’épreuve de la disparition… pour Claire qui perd son mari Valère et ses deux filles, Anne et Lise dans un attentat à Londres, il faut continuer à vivre. L’amour de ses deux fils, Henri et Antoine, l’amitié d’Isidore qui tient une boutique de fournitures d’articles de peinture, d’Adrien SDF, de Violette jeune maman qui débarque chez elle à l’improviste.... un jour elle décide de réagir, de re-investir son espace vital…