La Grâce pour aujourd'hui

Dans un moment où habituellement on s'apprête à fêter les prix littéraires, mais où, cette année, du fait du contexte, les librairies étant fermées, toute la chaîne du livre est mise à mal, j'aimerais parler d'un roman de la rentrée, que j'ai lu tardivement, bien qu'il trônât depuis quelques semaines sur ma pile des livres à lire. Mais j'ai remarqué que bien souvent notre inconscient attend le bon moment pour entreprendre une lecture dont on ne comprend pas pourquoi on la retarde.

J’ai donc lu "La Grâce de Thibault" de Montaigu, actuellement en course pour le prix Interallié. L’auteur se met en scène dans un récit pudique et intense, où il raconte comment l'ancien fêtard à la vie dissolue a fait la grande rencontre avec le Seigneur dans l'abbaye bénédictine Sainte-Madeleine du Barroux. Avec pudeur, il ne s'attarde pas trop sur sa trajectoire personnelle, pas assez à mon goût, pour nous faire rencontrer celle d'un oncle franciscain, qu'il retrouve au seuil de la mort. Après le décès de ce dernier, il mène l'enquête et découvre que cet oncle Christian a aussi connu une vie d’errance avant de la donner entièrement au Christ.

La force de ce livre, servi par une langue maîtrisée et une émotion retenue mais qui n’étouffent jamais la sensibilité, tient sans aucun doute à la manière dont l'auteur revisite le thème de la conversion. Il s’agit bien d’un renversement de l'existence au sein d'une vie dont l’éparpillement manifeste une soif qui est jusqu'à ce moment-là étanchée dans l’accumulation de plaisirs et de paradis artificiels. Augustin, François d'Assise, Charles de Foucauld ont été les archétypes de ces hommes ou de ces femmes qui un jour ont vu leur existence basculer parce que Dieu est entré dans leur vie comme par effraction.

Thibault de Montaigu renouvelle ce thème classique de manière tout à fait contemporaine, et pourtant en en gardant le sens traditionnel. Plus personne aujourd'hui ne raconte sa vie dissolue à la manière bien sage dont en parlait Augustin dans ses admirables Confessions. Mais, face au surgissement fulgurant de la grâce dans une vie, l’écrivain n’a jamais rien trouvé de mieux que de s’incliner devant le mystère. C’est ce que fait ce livre avec un talent fou. En ce temps de confinement, vous n’aurez aucune excuse pour ne pas vous laisser toucher par La Grâce.