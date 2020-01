La lettre oubliée, d’Etienne Fossier

« On se tweete, on se mail, on s’appelle éventuellement » écrivait un jour Claude Sérillon dans une chronique, « mais voilà qu’on délaisse le

doigté nécessaire pour coller le timbre sur l’enveloppe avant de la jeter dans la boite aux lettres ».

Car nos lettres disparaissent ; l’émission de cette semaine va redonner à l’écriture ses lettres de noblesse.