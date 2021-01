La maison de l'inclusion - La ferme de Gorce sélectionnée par France télévison

11h00-11h30

« LaMIE » la maison de l’inclusion pour l’environnement est une nouvelle association. Elle est née fin novembre 2020 et découle d’un appel à projet du conseil départemental pour relever un triple défi : Celui du changement climatique, de l’insertion et de l’engagement citoyen. François Devautour est le coordinateur de LaMie.



11h30-12h00

La ferme écologique de Gorce à Esse en Charente Limousine représentera à elle seule la Nouvelle Aquitaine dans l’émission « La ferme préférée des Français ». Il s’agit du nouveau rendez vous de France télévision présenté par Stéphane Bern. Pierre-Antoine RAIMBOURG gère cette ferme dans le cadre d’un projet de développement respectueux de la nature, des animaux et de l’être humain.