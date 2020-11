La maison du lin et la table du Moulin de la Tardoire

11h00 11h30

La maison du lin à Lignières-Sonneville est une association qui propose des ateliers de tissage et de promotion du lin. Une plante essentiellement cultivée de l’antiquité au moyen-âge en Charente et qui a donné son nom à la commune de Lignières-Sonneville. Patrick et Martine Calouet reviendront sur cette histoire.



11h30-12h00

Betterave rouge braisée, bavaroise au fromage frais de chèvre Manslois, crumble au cumin.

Échine de cochon label rouge confite, purée de panais, choux fleur grillé, jus acidulé à l’estragon.

Tarte poire réglisse chantilly chantilly.

Ce sera le menu proposé vendredi dans les écoles de Grand Angoulême par Matthieu Brudo chef étoilé du Moulin de la Tardoire à Montbron invité de ce magazine.