"La malédiction de Port-Royal", d’Anne-Claire Volongo

C’est à la fois un polar, un roman historique, une réflexion sur le monde d’hier et celui d’aujourd’hui… Bref, une intrigue servie par une plume alerte, qui vous entraîne dans les secrets du règne de Louis XIV et les méandres du monde universitaire. Louise Briquet est spécialiste de l’histoire de Port-Royal. Petit rappel historique : au départ, une divergence théologique autour de la grâce opposa les jansénistes aux jésuites. Bien vite, l’abbaye de Port-Royal devient un lieu de résistance politique à la monarchie de droit divin.

Sous le règne de Louis XIV, les religieuses de Port-Royal refusent de signer un formulaire condamnant les écrits de Jansénius. Tout cela finit mal, l’abbaye en Chevreuse sera rasée en 1709. Ce cadre historique étant trop rapidement brossé, on peut lire le roman d’Anne-Claire Valongo sans trop se soucier de la controverse, en suivant l’enquête autour d’une lettre de reddition de la mère abbesse Angélique Arnaud, retrouvée dans les archives de la bibliothèque universitaire de Luxembourg. Pourquoi cette lettre s’est-elle perdue ? N’était-ce pas plutôt un faux ? Quel est le complot qui se cache derrière la missive égarée ? À partir de faits historiques, tout devient possible : c’est là le mystère d’une autre époque !

On comprend dès le début que la jeune doctorante en histoire va démêler le vrai du faux. Mais au fil des pages on se demande à qui elle peut faire confiance : pourquoi Simon le vieil historien n’a-t-il pas résolu l’énigme lui-même ? Que vient faire son neveu Charles qui, lui, est un vrai scientifique ? Comment un homme de sécurité peut-il citer des vers de Racine aussi facilement ? Et que penser de Ralph, cet Américain militant du transhumanisme ? Et pourquoi réveiller les secrets de Port-Royal au XXIe siècle ? N’y aurait-il pas des passerelles entre les époques, par-delà les siècles : "En cartographiant le génome, même si on est au cœur du vivant, on ne rencontre pas âme qui vive (…) Travailler sur les gens de Port-Royal et leurs écrits, c’est expérimenter une solitude toute relative, puisque tu participes à leurs conversations, tu lis leurs confessions, tu ressuscites les existences de toutes ces personnes qui ont passé leur vie à explorer le génome de l’âme".

Une manière de raconter cette histoire de Port-Royal qui a marqué le XVIIe siècle et ce avec un roman très actuel, avec une jeune femme pratiquant les arts martiaux qui croise Louis XIV et Madame de Maintenon, avec des sentiments amoureux qui viennent parfois troubler l’enquête, et une promenade dans le Luxembourg d’aujourd’hui chargé d’histoire. Ancienne élève de l’école des Chartes, l’auteur tisse une intrigue réussie entre les archives du XVIIe siècle et les manœuvres d’aujourd’hui. Un thriller historique à découvrir sans tarder.