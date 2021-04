La médiation canine et animale - Les Alliers centre social des gens du voyage

11h00-11h30

La médiation animale est un pratique à visée préventive ou thérapeutique dans laquelle un professionnel met en relation un animal avec un enfant ou un personne ayant des troubles psychiques ou souffrant d’un handicap quelconque. Jessica Bonneau comportementaliste canin préside l’association AMAREE association de médiation par l’animal favorisant les relations d’éveil et d’échange.





11h30-12h00

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2020/2026 vient d’être signé. Ascension Garcia directrice du centre social des Alliers présente les missions de ce centre social et de la pertinence du schéma pour une population qui vise à se sédentariser de plus en plus.