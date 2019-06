Lorsqu’on voit les foules que déplace l’Armada, la fascination que suscitent les vieux bateaux, l’idée de ces traversées folles à l’époque où lever l’ancre signifiait quitter toutes ses attaches, on ne peut s’empêcher de rapprocher l’idée de la navigation de celle de l’inspiration poétique, de son pouvoir d’évocation et de libération de l’imaginaire… au risque de s’y perdre !

Depuis L’Odyssée, l’image ambivalente de l’océan fascinant et repoussant, territoire instable de l’aboutissement et de l’engloutissement, n’a cessé d’inspirer les poètes et de leur fournir une foule de métaphores. La langue française offre une richesse particulière en la matière, puisque l’homophonie des mots mer et mère nous renvoie à nos origines, aussi bien individuelles que collectives, et qu’est-ce que la poésie, sinon la recherche de notre langue originelle ou originaire ?

La résonance avec le mot amer est également forte, particulièrement présente chez Baudelaire, et, plus près de nous, de St John Perse, à qui il a fourni le titre de son ultime receuil.

On pourrait dire encore que l’âme erre à la recherche d’un ancrage que lui fournit l’encrage des mots, qu’elle s’arrime aux rimes et aux rythmes, pour faire du vague à l’âme un message jeté comme une bouteille à la mer, pariant sur la chance de rencontrer, au détour d’une lame, une âme, dont son message saura peut-être tirer une larme… Sommes-nous loin de l’Armada ?