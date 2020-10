La naïveté sera aujourd’hui la pierre d’achoppement de votre épisode de la page de garde. Une pierre lancée au visage de deux figures : celles de John Steinbeck et de Joseph Cheval. La naïveté, le premier l’écrit, la décrit, le second en fait maçonnerie et architecture. Tel le nez au milieu du visage de ces deux figures, Antoine, Vincent et Camille tisseront pour vous un fil invisible entre des souris, des hommes, un facteur et un cheval.