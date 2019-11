"La partition de l'exil" Rémi Huppert aux éditions Michel de Maule

Pendant la seconde guerre mondiale, le pianiste et compositeur Alexandre Tansman, et son épouse Colette Cras se réfugient aux Etats-Unis. Ils vont se lier d'amitié avec Charlie Chaplin, Georges Gershwin, Igor Stravinsky. Le 25 juin 1946 le bateau « La Désirade » quitte les Etats-Unis, ils se séparent de leurs meilleurs amis et reviennent en Europe…..