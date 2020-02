LA PETITE LIBRAIRIE ET BÉNÉDICTE BELPOIS

LA PETITE LIBRAIRIE de Florence Jaunez et Michèle Tharaud a reçu en février 2020 Bénédicte Belpois pour son premier roman, SUIZA, prix des lecteurs 2019 de la Ville de Brive, paru chez Gallimard.

Un roman d'amour et de mort, vibrant d'émotion, à l'écriture singulière parcourue d'énergie vitale et d'humanité.