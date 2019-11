LA PETITE LIBRAIRIE ET JACQUES SEMELIN

La petite Librairie de Florence Jaunez et Michèle Tharaud a reçu Jacques Semelin, historien, politologue et psychologue, directeur de recherche émérite au CNRS et professeur à Sciences Po. Son dernier essai LA SURVIE DES JUIFS EN FRANCE, 1940-1944, a paru aux éditions du CNRS.

Enquête historique sur les tactiques des Juifs eux-mêmes pour survivre en France aux persécutions et arrestations, ce livre passionnant fourmille de témoignages vécus.