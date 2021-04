LA PETITE LIBRAIRIE ET Marie-Hélène LAFON

LA PETITE LIBRAIRIE de Florence Jaunez et Michèle Tharaud reçoit Marie-Hélène LAFON pour son roman HISTOIRE du FILS paru aux éditions BUCHET-CHASTEL en août 2020, prix des Libraires de Nancy-Le Point et prix RENAUDOT 2020.

Ce roman éblouissant sur le secret de la filiation subjugue par sa construction virtuose, la coulée de ses phrases, l'intensité des sensations et des personnages. Les lecteurs fidèles de Marie-Hélène LAFON retrouveront son univers si personnel et son style charnel.