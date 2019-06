LA PETITE LIBRAIRIE ET PHILIPPE VILAIN

La petite Librairie de Florence Jaunez et Michèle Tharaud a découvert le dernier roman de Philippe VILAIN, paru en avril 2019, UN MATIN D'HIVER.

À partir d'une histoire vraie, Ph.VILAIN raconte une rencontre amoureuse et la disparition brutale et inexplicable du mari. Un roman de l'absence et du doute.