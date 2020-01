"La pierre intérieure", c'est le roman publié par Arthur Brac de la Perrière.

Il évoque deux vies parallèles qui n'auraient jamais dû se croiser.

Célyne mène une vie trépidante à Paris, et rien ne semble pouvoir l'arrêter, sauf peut-être cette rencontre avec une mystérieuse statue de la Creuse. Gilbert, lui, est un artisan tailleur de pierre. Il aime son métier et lit le monde à travers les vieilles pierres.

Lorsque Célyne et Gilbert se rencontrent, deux mondes éloignés se découvrent, à la recherche de leur chemin de vie et de leur pierre intérieure.

Un roman initiatique où il est question d'ange, de remise en question et de recherche de sens...