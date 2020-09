La poésie est-elle Liberté ?

Le langage poétique est-il un instrument de liberté ?

En discutant avec Maxime, jeune homme de 18 ans en service civique sur RCF, Adeline Gouarné creuse cette question et découvre avec plaisir que la poésie n'intimide pas forcément les jeunes et qu'ils peuvent s'y sentir plus à l'aise que dans d'autres formes littéraires.

Pourquoi ? Parce que la poésie ouvre sur le rêve et la puissance du langage...