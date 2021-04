LA POÉSIE, LIEU ET FRUIT DE RENCONTRES

Notre invitée, Catherine Weber, poète et mosaïste, venue présenter son livre-CD intitulé : "Une Vie, un Arbre, une Danse", célèbre la poésie comme un Art de la Rencontre. La preuve : c'est en écoutant un récital du pianiste et compositeur Valentin Baray que lui est venue l'idée d'une collaboration dont cet opus est l'aboutissement ; Valentin s'est mis à l'écoute de la poésie de Catherine, écrivant une musique en parfaite harmonie avec les mots qu'elle prolonge, soutient ou magnifie ; l'éditeur Christophe Chomant en a fait un beau livre-objet illustré par la calligraphe taïwanaise Wen-Yu Aymard. Ces quatre artistes et artisans rouennais nous invitent ainsi à nous mettre à l'écoute de l'Arbre et à l'affût des rencontres fécondes...

Contacts :

Catherine Weber : La Petite Galerie, rue des Bons Enfants, Rouen

Valentin Baray : coursdepianorouen@gmail.com

Christophe Chomant : 16, rue Poterat, Rouen

Wen-Yu Aymard : Atelier Le Fil du Pinceau, rue du Bac, Rouen