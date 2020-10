La présence de l'Esprit Saint en Nous 2/5

Newman comprend que le baptême est bien plus qu'un acte formel d'adhésion à l'Eglise. Il est une action de Dieu, un don du Saint Esprit, qui régénère l'âme. Il l'exprime dans une série de sermons prononcés à l'église Saint Clément en 1828, dont Frederic Folché nous lit des extraits :

« Par « être membre de l'Eglise du Christ », Saint Paul ne veut pas exclusivement signifier être un chrétien sincère et consistant. Cela, outre le fait que Saint Paul l'atteste dans ses lettres adressées aux églises primitives, nous sera évident par la seule considération de ce qu'il veut dire par l'adoption au sein de l'Eglise du Christ – c'est un acte qui relève de Dieu et non de nous – c'est un acte libre et inconditionnel de miséricorde, antérieur à notre foi ou à notre repentance, antécédent et indépendant de notre sainteté personnelle. Si vous demandez quand et comment toutes les grandes bénédictions de la vie chrétienne nous sont données, je réponds au moment et dans le sacrement du baptême. Il suit que formellement et en présence de l’Église, l'Esprit-Saint fait don à chaque génération successive de chrétiens, une par une, des bénédictions de sa faveur, et les greffes, et pour ainsi dire les absorbe dans le corps existant du Christ. »