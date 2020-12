La prière selon Adrienne Van 3/5

Nous continuons aujourd’hui notre découverte des écrits d’Adrienne von Speyr, ce médecin suisse décédé en 1967. Elle nous a laissé une soixantaine de livres de spiritualité chrétienne.

extrait : - "Savez-vous ce qu'est la prière? Laisser parler Dieu". Cette affirmation est le fondement de tout pour Adrienne. Pour prier, il faut entrer dans sa chambre et fermer la porte. Le plus important dans la prière, c'est d'abord que Dieu puisse nous y atteindre. Dans la prière, la parole de Dieu a la priorité sur la parole de l'homme. Il faut du silence pour percevoir la voix de Dieu. La prière n'est pas seulement une parole adressée à Dieu, elle est aussi, et bien plus encore, une écoute de sa parole, une disponibilité à faire ce qu'il dit. La prière n'est pas seulement l'expression des besoins de l'homme, mais la disponibilité pour tout ce que Dieu dit et pour tout ce dont il a besoin. L’homme arrive à la prière avec ses idées d'homme, avec des espérances précises, il devrait en repartir avec les idées de Dieu. Si l’homme a suffisamment de révérence envers Dieu, il cherche à lui laisser tout l'espace qu'il veut occuper au lieu de lui présenter ses propres idées."