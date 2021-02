La règle de Saint Benoît : Un chemin pour parvenir à Dieu 2/5

Le père Grégory Watine nous fait découvrir les richesses, pour nos vies, de la règle de Saint Benoit, règle monastique, écrite par Benoit de Nursie pour guider ses disciples dans la vie monastique communautaire.

Saint Benoît nous guide dans la vie spirituelle. Il fait de nous des disciples du Seigneur. Le prologue de la Règle résume cela à merveille.

extrait du prologue de la Règle:

Écoute, ô mon fils, les préceptes du maître et incline l'oreille de ton cœur ; reçois volontiers les conseils d'un tendre père, et mets-les en pratique, afin que le labeur de l'obéissance te ramène à celui dont t'avait éloigné la lâcheté de la désobéissance. C'est donc à toi, qui que tu sois, que je m’adresse maintenant, toi qui, renonçant à tes volontés propres, prend en main les très puissantes et nobles armes de l'obéissance pour militer sous le vrai Roi, le Christ Seigneur. Et d'abord, demande-lui par une très instante prière de mener lui-même à bonne fin tout bien que tu entreprendras. Ainsi celui qui a daigné nous compter déjà parmi ses fils n'aura pas, un jour, à s'attrister de nos mauvaises actions.

Extrait : L’épilogue de la Règle

Si nous avons écrit cette Règle, c’est pour qu’en l’observant dans les monastères, nous fassions preuve au moins d’une certaine rectitude morale et d’un commencement de vie monastique. Au reste, pour celui qui se hâte vers la vie parfaite, il y a les enseignements des saints Pères, dont la mise en pratique conduit l'homme aux sommets de la perfection. Quelle est en effet la page, quelle est la parole d'autorité divine de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui ne soit une norme très juste pour la conduite de la vie humaine ? Ou encore, quel est le livre de nos saints Pères dans la foi catholique qui ne nous enseigne le droit chemin pour parvenir à notre Créateur ? En outre, les Conférences des Pères, leurs Institutions et leurs Vies, comme aussi la Règle de notre Père saint Basile, que sont-elles d'autre sinon les instruments des vertus pour des moines de sainte vie et obéissants ? Mais pour nous, paresseux, de vie médiocre et négligents, il y a de quoi rougir de confusion. Toi donc qui te hâtes vers la patrie céleste, qui que tu sois, applique-toi d'abord, avec l'aide du Christ, à suivre cette très modeste Règle, écrite pour les débutants. Et alors, à ces grandes choses que nous venons de rappeler, à ces sommets de doctrine et de vertus, avec la protection de Dieu, tu parviendras.

Que Saint Benoît nous redonne confiance pour prendre la route exigeante de la vie avec Dieu.