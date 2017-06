La revue ApulÃ©e

Dans la Galerie d’Etables sur mer étaient réunis Yahia Belaskri, président d’honneur de l’édition 2017 du festival, Hubert Haddad, Alain Mabankou et Omar Youssef Souleimane, respectivement deux membres fondateurs et deux contributeurs de la revue Apulée, publiée par les éditions Zulma.

Hubert HADDAD, quoi qu’il écrive, vous plonge dans la vraie magie de la littérature. Premières neiges sur Pondichéry vous entraînera dans un univers sensoriel extrême, exubérant, à la fois heurté et entêtant. Trente romans, dix recueils de nouvelles, quatre pièces de théâtre, quatorze ensembles de poésie, quatorze essais… mais ce n’est pas la quantité qui l’a rendu « collectionneur » de prix littéraires. Son exigence permanente de qualité, son courage de militant que ce soit pour la culture ou la démocratie le rendent indispensable.

Yahia BELASKRI, Président d’honneur de l’édition 2017, nous invite à partager la réflexion qui l’a conduit à écrire Abd El-Kader, le combat et la tolérance, peu après avoir publié ce roman brûlant, si nourri de vérité historique, qu’est Les Fils du Jour.

Lui qui a connu dans son enfance la guerre d’indépendance de l’Algérie, puis, dans son âge d’homme, les années de guerre civile qui ont enflammé son pays pendant les années 90, nous conduit, en suivant la vie d’hommes sans peur mais sans haine, à méditer sur le sens de la vie, sur l’engagement dans la tolérance.Malgré la brutalité de la colonisation commencée en 1830, l’imbrication des destins de l’Algérie et de la France reste forte, et la personnalité même de Yahia Belaskri en témoigne.

Alain MABANCKOU, né au Congo, nous vient de Los Angeles où il enseigne. Si Petit Piment est le dernier de ses romans, ce n’est que le onzième titre de sa production romanesque qui fut connue du grand public à partir de Mémoires de porc-épic. Poésie, essais, anthologies jalonnent une œuvre abondante où la lucidité et le sens critique savent laisser place à l’imaginaire pour toucher l’universel. Plus qu’un autre il sait que, si être noir n’est pas facile aujourd’hui, se complaire dans sa « noirceur » est une impasse.



Omar Youssef SOULEIMANE nous vient de Syrie en tant que poète et en tant que réfugié, son dernier recueil : Loin de Damas, est bilingue. Il a publié ses premiers poèmes en arabe à l’âge de dix-neuf ans. Poète, mais pas seulement puisqu’en tant que journaliste il a été dès 2011 un des plus courageux face à la violence du régime syrien. Il a obtenu l’asile politique et vit à Paris. Ami d’autres auteurs invités cette année, il partagera la joie de la liberté malgré les malheurs de son pays.

