La sélection d'octobre de Musicalame

Les 4 saisons d'en sortant de l'école

Un livre de poésies avec 4 auteurs (Prévert, Desnos, Apollinaire et Eluard) et 4 saisons. Et en bonus, 2 DVD d'animations proposent pour chaque saison, une animation. Un très beau livre... à offrir à Noël?



Barbara, roman (Julie Bonnie)

Un roman qui évoque la figure la Dame en noir, Barbara. Ce 4e livre de Julie Bonnie est une merveilleuse façon de (re)découvrir la vie de Barbara.



La salle de bal (Anna Hope)

Un livre sur la folie, dans le Yorshire en 1911. Le lecteur va suivre 3 personnages principaux, dans un asile d'aliéné, là où se trouve... une salle de bal, seul lieu où femmes et hommes sont autorisés à se rencontrer.



La source, Anne-Marie Gara

Un gros livre, qui raconte l'histoire d'une vieille dame, arrivée à la fin de sa vie et qui se confie à une jeune fille... un livre à découvrir et dévorer !



