La semaine british de Luc Hernandez

Le meilleur de l'Angleterre à Lyon

Benjamin Grosvenor, jeune pianiste exceptionnel ouvrira la saison de Piano à Lyon, le mardi 17 octobre salle Molière.

Luc Hernandez nous parlera ensuite de la magnifique production du War Requiem de Benjamin Britten pour la première fois mis en scène à l'Opéra de Lyon par Yoshi Oida. Un requiem contre la guerre absolument bouleversant avec des choeurs pour adultes et des choeurs pour enfants exceptionnels.

Tilda Swinton, actrice est l'invitée du Festival Lumière. Elle sera là notamment dimanche pour présenter "Edward II de Derek Jarman", film des années Sida à Londres au début des années 90 dans lequel Annie Lennox chantait "Every time we say goodbye" de Cole Porter en mémoire des victimes du Sida.