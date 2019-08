LA SERIE DE L'ETE : LA FINCA, FERME BIOLOGIQUE - activités pour enfants

Bienvenue à La Finca ! Cette ferme maraîchère biologique est installée à la lisière de Bruxelles, à Wezembeek-Oppem, en région flamande.

Sarah Potvin et Jeremy Verhelst, originaires de cette commune, se sont lancés dans l'aventure il y a sept ans, après avoir vécu en Amérique du Sud.

Du potager à l'assiette puisque leur production est uniquement en vente directe.

La Finca c'est 2 épiceries et 1 restaurant "L'auberge des Maïeurs", à Woluwé Saint-Pierre, qui propose une cuisine champêtre et certifiée bio.

Enfin, Sarah et Jérémy organisent aussi des activités éducatives et pédagogiques pour les enfants.

Et c'est ce volet que nous découvrons aujourd'hui.