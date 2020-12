La solidarité à Cognac : associations et municipalité - Le Mercato de l'emploi

Première partie :



A Cognac, la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales se font sentir. Du coup, la municipalité accompagne et coordonne les associations de solidarité qui sont en contact avec les personnes en précarité… Un repas solidaire est notamment organisé le mercredi soir par ces associations…

Sylvie Gautier et Brigitte Desuché, conseillères municipales à Cognac, et Roselyne Berger, bénévole à La Croix Rouge, sont nos invitées.







Deuxième partie :



Comment la crise a-t-elle une influence sur les entreprises, leurs attentes et leurs besoins en matière de recrutement...

Le Mercato de l’emploi peut apporter des éléments de réponse sur cette dimension. Ce réseau national de consultants indépendants en recrutement a été lancé à Cognac en 2016. Une démarche qui a pour objectif de mieux comprendre et de mieux répondre aux besoins de recrutement des entreprises… Depuis mars dernier, la crise bouleverse évidemment les acteurs économiques avec des évolutions d’organisation, d’attentes… Qu’en est-il notamment en Charente ?

Jenny Gaultier Vallet, cofondatrice et directrice générale du Mercato de l’emploi installé précisément à salles d’Angles, nous éclaire.