Une bonne nouvelle, une bonne idée : Le théâtre de la Place des Martyrs reprend un spectacle phare de la saison dernière "La solitude du mammouth" de et par Geneviève Damas !

Gros succès, donc certains d'entre vous n'ont peut-être pas eu de place pour y assister ! Notre interview y fut peut-être pour quelque chose… On la redifuse avec bonheur ! Alors, Genevieve Damas, cette histoire de mammouths ?

"La solitude du mammouth" au Théâtre de la place des Martyrs, auteur et comédienne Geneviève damas, metteur en scène Emmanuel Dekoninck, jusqu'au 2 mars