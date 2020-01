La Venin, tome 2

On a découvert le premier, voici le deuxième tome de la Venin (Lame de fond). Toujours signé Laurent Astier. Cette fois on troque l'ambiance western pour celle d'un huit clos dans un pensionnat de jeunes filles.



Et à noter que Laurent Astier sera en dédicace le vendredi 14 février à Librairix, à Bourges et le 15 février au cinéma l'Apollo, à Châteauroux, dans le cadre d'une journée spéciale consacrée aux femmes dans les westerns.