ANNONCE

Que sommes-nous prêts à faire pour la planète ? Que somme-nous prêts à faire pour ceux qui nous sont proches ? L'action de la pièce de Bernard Cogniaux et Pierre-André Itin dont nous allons parler nous projette dans un futur proche d'une dizaine d'années. Dans ce temps, pas si lointain, afin de résoudre tout à la fois le problème du coût du viellissement de la population et le manque de moyens pour investir dans le développement durable, l'Etat met en place un système d'une efficacité redoutable, mais ethiquement et moralement très perturbant :

Ecothanasia. Sur la scène du Théâtre Le Public, trois comédiens magnifiques dont notre invité, Pietro Pizzuti.

Jusqu'au 31 décembre dans la salle des voûtes du Théâtre Le Public, "A la vie, à la mort" de Bernard Cogniaus et Pierre-André Itin, dans une mise en scène de Michel Kacenelenbogen avec Edwige Bally, Alexandre Von Sivers, et notre invité, Pietro Pizzuti.