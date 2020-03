"A la vie !" : un roman graphique de l'Homme étoilé

C’est un phénomène, et pas seulement en librairie. Xavier est infirmier dans un service de soins palliatifs. Xavier est un rockeur, un tatoué, un baraqué au cœur tendre et au sourire d’ange. Xavier, c’est l’homme étoilé qui fait donc un carton en librairie et pas seulement : présent sur les réseaux sociaux il enregistre plus d’un million de vues sur sa vidéo, compte près de 140 000 abonnés à son compte instagram, et déjà des milliers de lecteurs… Parce qu’à tous ces talents, il faut ajouter un joli coup de crayon, avec lequel il brosse des portraits sensibles et chaleureux de ses patients. Cela donne un beau roman graphique, ou BD comme vous voulez.



Que raconte-t-il dans ses dessins et ses bulles ?



Il raconte la vie telle qu’elle est. Oui, vous avez bien entendu, le service de soins palliatifs, c’est un lieu vivant, d’une vraie intensité, et c’est ce que montre avec humour l’homme étoilé. Parce que Xavier chante avec ses patients, il s’inquiète de leurs goûts, de leurs loisirs, il prend le temps de parler, d’écouter. C’est vrai, l’hôpital est en crise, mais des relations humaines se nouent autour du malade et de la personne en fin de vie. Plus que cela même, comme en témoigne l’histoire de Roger, devenu un copain pour l’infirmier. Et puis il y a Mathilde qui lui apprend le suédois, Marie, Edmond et sa dame blanche à la vodka… Faut pas se mentir, c’est un service de soins palliatifs, il est question de fin de vie. Et l’homme étoilé ne fait pas semblant : c’est peut-être aussi ce qu’attendent les patients, pouvoir parler en vérité, dire ce qui leur ferait plaisir, trois fois rien souvent, qu’on leur tienne la main, qu’on rassure leurs enfants, qu’on leur serve un repas amélioré… La vie, c’est parfois aussi simple qu’un coup de crayon.



Un roman graphique, vous l’avez dit, traité avec finesse et, une fois encore, humour…



Des dessins simples, épurés, avec parfois quelques notes de couleurs, et des visages expressifs, des mimiques drôles et touchantes. Avec son look déjanté, l’homme étoilé se met en scène, se moque de lui-même et ne cache pas son affection pour ses patients. Il les croque gentiment, douces caricatures qui sont comme la signature d’une amitié tissée au seuil de la mort, comme la trace éternelle d’un lien fragile et émouvant. Il ne cache pas les difficultés, les grandes questions de la maladie, la souffrance, la peine, le deuil, les pleurs, mais rappelle que c’est la vie. Sept visages qui nous sont si proches, plein d’humanité, pour raconter cette formidable aventure qu’est la vie, jusqu’au bout.