Ladies' Circle Angoulême - Le Covid vu par les Allemands avec Radio Tonkuhle

Première partie :



Le club service Ladies' Circle 94 Angoulême est né officiellement à la mi-octobre 2020. Il se mobilise pour les autres et des associations à travers des actions… Les femmes qui en font partie soutiennent notamment Fleur d’Isa...

Valentine Dussagne, la présidente actuelle du Ladies' Circle 94 Angoulême et Céline Le Du, la future présidente, sont nos invitées.





Deuxième partie :



Une deuxième partie d’émission… qui nous emmène en Allemagne… à Hildesheim, ville jumelée ave Angoulême…

Nous commençons des liens radiophoniques avec une radio locale, Radio Tonkuhle… grâce notamment au journaliste Thomas Mundschick et à Bernard Setzer, professeur retraité engagé au sein de cette radio, et qui assure la traduction…

Sans plus tarder : direction Hildesheim en Allemagne avec Radio Tonkuhle...