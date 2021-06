En contant l’histoire – fictive - d’une jeune avocate victime d’un burn-out, le second roman de Laetitia Colombani, Les victorieuses, met en scène une femme méconnue, Blanche Peyron, cheffe de l’Armée du Salut et fondatrice en 1926 du Palais de la Femme à Paris. Le roman retrace avec sensibilité le combat de toutes les femmes qui, par vocation, consacrent leurs vies à soulager les plus démunies d’entre elles. Hymne au courage et à la solidarité, le roman loue l’action sociale d’une fondation évangélique reconnue d’utilité publique et présente aujourd’hui dans 131 pays.