LaMie maison inclusion environnement - Charente numérique fibre le département

11h00-11h30

« LaMIE » la maison de l’inclusion pour l’environnement est une nouvelle association. Elle découle d’un appel a projet du conseil départemental pour relever un triple défi : Celui du changement climatique, de l’insertion et de l’engagement citoyen. François Devautour est le coordinateur de cette association.



11h30-12h00

Jacques Chabot président du comité syndical Charente numérique à la fibre internet. Il fait le point sur cet ambitieux programme de 100 000 connexions à la fibre en Charente en 2022. La fibre numérique reste pour Jacques Chabot la connexion la plus sûre la plus rapide et la moins onéreuse pour les charentais.