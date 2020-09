Laurence Baranski pour son livre - Oser l'invisible

Michel Cordeboeuf reçoit Laurence Baranski pour son dernier livre Oser l'invisible, aux véritables sources de la performance durable aux éditions Chronique Sociale. Entre un ancien système à bout de souffle, et de nouveaux modèles encore balbutiants, notre société est en mutation profonde. Quel lien existe-t-il entre notre enfant intérieur et les nouveaux mondes en émergence ? Pourquoi les relations humaines, la vie et la conscience devront-elles être demain placées au centre des sociétés ? Qu'est-ce que l'invisible et comment s'en saisir au profit de chacun de nous et du bien commun ? Comment mettre en action, dès aujourd'hui, le meilleur de notre humanité et donner ainsi naissance à un avenir dont nous serons fiers ?