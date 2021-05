Laurent Paturaut

Voici un couple tombé sous le charme de la danseuse et l'espionne la plus sulfureuse du début du XXème siècle. La scénariste Esther Gil et le dessinateur Laurent Paturault ont consacré une bande dessinée, parue aux éditions Daniel Maghem, à la destinée dramatique de Mata-Hari. Laurent Paturault est au micro de Michel Bonnet.