Le Calas : le centre d'art lyrique des Alpes du Sud

Le Centre d’Art Lyrique des Alpes du Sud (CALAS) est une association culturelle à vocation bi-départementale (04 et 05) qui s’est construite en février 2010 autour d’un projet musical. Son objectif est la formation de chanteurs de tous horizons et de tous niveaux et la diffusion musicale à travers des chœurs à géométrie variable pouvant s’adapter à tous les répertoires classiques et modernes et à toutes les circonstances.

Christine Houlé reçoit Marie-françoise Rebeyrotte, présidente de l'association et choriste et Philippe Lalaut, choriste pour nous parle de l'actualité de Calas.