Le calms pour le concert Ténor contre Ténor le dimanche 11 octobre

Le Calms : Le collectif des artistes lyriques et musiciens pour la solidarité organise un concert le dimanche 11 octobre 2020. Bénito reçoi Lucas Lombardo et le Docteur Jean Louis Guillet directeur du Centre Ressource Marseille



Le second concert de la saison solidaire vous propose une rencontre lyrique inédite entre la voix du ténor lyrique et celle du contre-ténor ! Un concert avec les grands succès de l’opéra romantique et de la musique Baroque.



Un concert au profit du centre ressource Marseille qui aide les personnes malades du cancer.

Recette reversée à 100% à la fin du concert !



Musée du terroir Marseillais – 3 chemin de Palama 13013 Marseille – 11 octobre 2020 – 15H

Accès pour les personnes à mobilité réduite.