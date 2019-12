Contrairement aux idées reçues, en France ce n’est pas la scolarisation qui est obligatoire mais l’instruction qui est strictement réglementée à partir de l’âge de 3 ans jusqu’à l’âge de 16 ans. Ainsi Les parents ont le choix de scolariser leur enfant dans un établissement scolaire (public ou privé) ou bien d'assurer eux-mêmes cette instruction. Le choix de l’école à la maison est un sujet à dimension familiale qui respecte les convictions et valeurs de chacun. Durant cette chronique Virginie Orard va vous présenter différents témoignages qui vous permettront de comprendre les motivations concernant ce choix.



L’école à la maison se développe de plus en plus et semble répondre à un plus grand nombre d’enfants et de famille. Il existe aussi la possibilité de scolariser son enfant à temps partagé entre l’école et l’école à la maison.