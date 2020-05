Texte lu, extrait du texte du Père Henri Caffarel, Présence à Dieu. Cent lettres sur la prière, p.90.

"Vous voulez apprendre à prier ? Recherchez donc la connaissance du Christ.

Je ne parle pas d'une connaissance purement intellectuelle, mais d'une connaissance de foi et d'amour. Et d'abord, croyez fermement que le Christ n'est pas un personnage perdu dans les brumes de l'histoire, mais un vivant, le Vivant, qui se tient à votre porte et qui frappe, comme il le dit lui-même. C'est de ce Christ-là, de ce Christ tourné vers vous, et qui veut nouer des relations personnelles avec vous, qu'il faut entreprendre de chercher ce qu'il pense et veut de vous, ses sentiments à votre égard."

Titre : "Le Christ n'est pas un personnage perdu dans les brumes de l'Histoire" 3/5